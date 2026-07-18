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Sindicato y las Jurisdicciones en negociación

Empleados demandan herramientas y cambio de jefa de Vectores

Por Redacción

Julio 18, 2026 03:00 a.m.
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Sindicato y las Jurisdicciones en negociación
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      CIUDAD VALLES.- Continúan las negociaciones para el cambio de la jefa de Vectores y el apoyo a los trabajadores de esta área en cuatro representaciones de la Secretaría de Salud. 

      Luego de que este jueves 16 de julio comenzara una manifestación de trabajadores de Vectores que piden la destitución de la jefa de este departamento, Cinthya Samara González y apoyos en material para trabajo que les han negado desde hace meses, una fuente de entre los que protestaron dijo que las negociaciones continúan y que pasarán al lunes 20 de julio. 

      Los empleados de Salud de las Jurisdicciones de Rioverde, Valles, Tancanhuitz y Tamazunchale estuvieron en una huelga de brazos caídos hasta que se cumplan con las peticiones, a través de las negociaciones de la Sección 74 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud.

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