Culmina festividad de Virgen del Carmen

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Matehuala.- Con gran alegría se llevaron a cabo las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen, por parte de la Archicofradía del Carmen en la Catedral, hubo un novenario de rosarios especiales, para pedir por la paz de Matehuala y todo el país.

Las fiestas patronales empezaron desde temprana hora con un rosario de aurora, así mismo le llevaron las mañanitas a la Catedral, con el tamborazo del Típico, quienes le estuvieron cantando diversas canciones.

Por la tarde se llevó a cabo una peregrinación, acompañados de danzantes, así como de un tamborazo que estaba interpretando melodías, al frente cargaban la imagen de la Virgen así mismo recorrieron las principales calles de la ciudad hasta llegar a la Catedral, donde se realizó una misa, así mismo en la Eucaristía recordaron al señor Juan Antelmo García González que fue de los iniciadores de la Archicofradía de la Virgen del Carmen.

Al término de la Eucaristía hubo una muestra de fuegos artificiales afuera de la Catedral y se llevó a cabo otra peregrinación hacia la privada Reyes, lugar donde la Archicofradía tiene un altar especial para regresar colocar la imagen de su santa patrona.

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