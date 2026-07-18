Rúa la Paz a Matehuala, en tinieblas
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Villa de la Paz.- Habitantes del municipio continúan inconformes por la falla de varias lámparas del alumbrado público en la carretera de este municipio a Matehuala, ya que, a pesar de los constantes reportes realizados ante las autoridades, el problema sigue sin ser atendido.
Ciudadanos señalaron que desde hace tiempo diversas luminarias están apagadas, lo que provoca que algunos tramos de la carretera queden prácticamente a oscuras durante las noches, muchas unidades motrices circulan por este lugar, ya han ocurrido varios accidentes debido a la falta de iluminación,
Expresaron su molestia porque han solicitado a las autoridades municipales la reparación o sustitución de las lámparas que ya no funcionan; sin embargo, hasta el momento no han tenido una solución.
Los vecinos consideran que la falta de alumbrado representa un riesgo tanto para peatones como para automovilistas, ciclistas y motociclistas que todos los días pasan por este tramo de la carretera de la Paz a Matehuala, además de que la oscuridad puede favorecer la comisión de actos delictivos y afectar la seguridad de quienes circulan por la zona durante la noche.
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Por ello, hicieron un nuevo llamado a las autoridades correspondientes para que atiendan esta problemática y lleven a cabo la reparación o sustitución de las luminarias descompuestas, para mejorar la seguridad y brindar un mejor servicio a la población.
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