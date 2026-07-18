Arde cuarto de máquinas de la CFE

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CIUDAD VALLES.- El cuarto de máquinas de la Subestación Eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad comenzó a arder en fuego la tarde de este viernes y, aunque acudieron elementos de Protección Civil Municipal (PCM) y de Bomberos, los mismos operarios de la paraestatal han restringido el paso a los servicios de emergencia.

La llamada al 911 fue porque la planta de luz y faros comenzaron a incendiarse, en las instalaciones de la CFE adyacentes al edificio de la Fiscalía General del Estado.

Por lo pronto, los mismos trabajadores de Comisión están haciendo el trabajo, con un restringido paso a unos cuantos voluntarios de las corporaciones de auxilio.

El origen del incendio todavía no está determinado.

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Hace una semana, el viernes 10 de julio, una posible actividad vandálica habría provocado apagones en una buena parte de Valles, en otro punto de distribución de energía de esta ciudad.