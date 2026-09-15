Acude Tecmol a evento del Gober y lo abuchean

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CIUDAD VALLES.- Intenta José Luis Romero Calzada "Tecmol" acercarse a los tének que protestaban por la falta de agua en evento del Gobernador y le comienzan a corear "¡Fuera!, ¡fuera!", de entre la muchedumbre.

El político y aspirante a la candidatura del Verde Ecologista a la Presidencia de Valles fue a la Avenida Universidad antes del inicio del evento de Metro Red, sin embargo, cuando se encontraba entre la multitud, le espetaron abucheos y gritos reiterados de "Fuera".

De acuerdo con él mismo, la intención era la de dirimir el encono de los tének que habían ocupado el templete que estaba destinado para el Gobernador, para el protocolo de arranque, sin embargo, los gritos cundieron.

Luego de unos segundos, salió de la turba y al ser interpelado por los medios de comunicación, la cargó contra ellos de nueva cuenta, acusándoles de "chayoteros".

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Después se retiró del lugar.