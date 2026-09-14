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Despliegan operativo "Escudo Huasteco" en accesos a Ciudad Valles

La SSPC estatal, el Ejército y la Guardia Nacional instalaron puntos de revisión y reforzaron patrullajes en caminos y brechas

Por Redacción

Septiembre 14, 2026 11:42 a.m.
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Despliegan operativo "Escudo Huasteco" en accesos a Ciudad Valles
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      San Luis Potosí, SLP.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado puso en marcha el operativo denominado "Escudo Huasteco" en Ciudad Valles y otros puntos de la región Huasteca, informó su titular, Jesús Juárez Hernández.

      En el despliegue participan la Guardia Civil Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Las corporaciones instalaron Puestos de Atención Ciudadana en los principales accesos a Ciudad Valles.

      El operativo también contempla patrullajes de grupos especiales en caminos secundarios, brechas y otras vías de acceso a la región, así como labores de inteligencia y análisis de información.

      Juárez Hernández indicó que las fuerzas de seguridad realizarán acciones para localizar a personas presuntamente relacionadas con actividades delictivas, aunque no precisó si existen objetivos específicos u órdenes de captura vinculadas con el despliegue.

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      La dependencia tampoco informó cuántos elementos y vehículos participan, la ubicación exacta de los puntos de revisión, la duración del operativo ni los hechos que motivaron el reforzamiento de la vigilancia.

      La SSPC aseguró que el despliegue incluirá labores de proximidad social y atención a la población, además de la coordinación entre autoridades estatales y federales.

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