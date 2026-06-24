Adeuda el Ayto. 15 mdp por laudos laborales

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CIUDAD VALLES.- La deuda del Ayuntamiento por laudos perdidos asciende a 15 millones de pesos, de acuerdo con la tesorera del Ayuntamiento, Anel Coronado Aguilar.

La funcionaria y encargada de las finanzas del municipio explicó que, de acuerdo con los laudos que le ha tocado administrar, en el pasado Gobierno de David Medina Salazar se adeudan 10 millones de pesos por ese concepto y en el actual régimen (2024-2027) se ha adquirido deuda del erario por 5 millones de pesos, en total resultando 15 millones que se deben por juicios laborales ganados por extrabajadores separados del cargo de seis o siete administraciones a la fecha.

Estos adeudos incluyen los laudos ya firmados y con el compromiso de pago, pero quedan más laudos (60) en la lista de espera.