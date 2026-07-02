logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FELIZ ENCUENTRO

Fotogalería

FELIZ ENCUENTRO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Aficionados festejan en Glorieta Fundadores

Por Jesús Vázquez

Julio 02, 2026 03:00 a.m.
A
Aficionados festejan en Glorieta Fundadores
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- Una gran alegría y emoción se vivió la noche del martes tras el partido entre México y Ecuador, en el que la Selección Mexicana obtuvo una victoria de 2-0, al finalizar el encuentro, cientos de matehualenses se congregaron en la Glorieta Fundadores para celebrar el triunfo del equipo nacional.

      Hubo un ambiente de euforia que por momentos se salió de control, varias personas subieron al monumento para festejar, mientras que otras escalaron un poste hasta la parte más alta para colocar una bandera de México. 

      Además, numerosos asistentes portaban banderas mexicanas, instalaron equipos de sonido para ambientar la celebración y no faltaron quienes rociaron cerveza entre los presentes.

      La celebración también dejó algunos momentos de tensión, ya que varias personas comenzaron a golpear algunos vehículos que circulaban por el lugar, uno de los conductores manifestó su inconformidad al señalar que trasladaba a su padre enfermo al Hospital General y que, pese a no participar en los festejos, su vehículo fue golpeado por algunos de los asistentes.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Ante esta situación, ciudadanos solicitaron mayor respeto durante este tipo de celebraciones, ya que la Glorieta Fundadores es una zona de constante circulación vehicular debido a la cercanía con el Hospital General y otros servicios.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Sube nivel del río Valles a 1.5 Mts
      Sube nivel del río Valles a 1.5 Mts

      Sube nivel del río Valles a 1.5 Mts

      SLP

      Martín Rodríguez

      Comienza a llegar turbiedad del afluente a las casas

      Canes callejeros atacan a perro y lo dejan herido
      Canes callejeros atacan a perro y lo dejan herido

      Canes callejeros atacan a perro y lo dejan herido

      SLP

      Jesús Vázquez

      Al animalito se le detectó una lesión, que sería un caso de barrenador

      Muere don Agustín Moreno, conocido músico camelense
      Muere don Agustín Moreno, conocido músico camelense

      Muere don Agustín Moreno, conocido músico camelense

      SLP

      Jesús Vázquez

      Rehabilitan atrio del Templo del Sagrario
      Rehabilitan atrio del Templo del Sagrario

      Rehabilitan atrio del Templo del Sagrario

      SLP

      Jesús Vázquez

      Presentaba ya un notable deterioro por el paso de los años