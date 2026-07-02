Aficionados festejan en Glorieta Fundadores

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Matehuala.- Una gran alegría y emoción se vivió la noche del martes tras el partido entre México y Ecuador, en el que la Selección Mexicana obtuvo una victoria de 2-0, al finalizar el encuentro, cientos de matehualenses se congregaron en la Glorieta Fundadores para celebrar el triunfo del equipo nacional.

Hubo un ambiente de euforia que por momentos se salió de control, varias personas subieron al monumento para festejar, mientras que otras escalaron un poste hasta la parte más alta para colocar una bandera de México.

Además, numerosos asistentes portaban banderas mexicanas, instalaron equipos de sonido para ambientar la celebración y no faltaron quienes rociaron cerveza entre los presentes.

La celebración también dejó algunos momentos de tensión, ya que varias personas comenzaron a golpear algunos vehículos que circulaban por el lugar, uno de los conductores manifestó su inconformidad al señalar que trasladaba a su padre enfermo al Hospital General y que, pese a no participar en los festejos, su vehículo fue golpeado por algunos de los asistentes.

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Ante esta situación, ciudadanos solicitaron mayor respeto durante este tipo de celebraciones, ya que la Glorieta Fundadores es una zona de constante circulación vehicular debido a la cercanía con el Hospital General y otros servicios.