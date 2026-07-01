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Canes callejeros atacan a perro y lo dejan herido

Al animalito se le detectó una lesión, que sería un caso de barrenador

Por Jesús Vázquez

Julio 01, 2026 03:00 a.m.
A
Canes callejeros atacan a perro y lo dejan herido

MATEHUALA.- Personal de Protección Civil atendió el reporte de un canino en situación de calle que presentaba una herida en la región del lomo, presuntamente ocasionada tras una pelea con otros perros. 

Mientras era revisado, se le tomó una muestra para determinar si se trataba de un caso de gusano barrenador en una de las heridas que presentaba.

Los hechos se presentaron en el centro, donde vecinos reportaron a Protección Civil la presencia de un perro en situación de calle que había sido atacado por otros caninos y se encontraba gravemente lesionado, por lo que personal de la corporación de auxilio antes mencionada acudió a verificar el reporte y, al llegar al lugar, inmediatamente le brindó atención.

Al realizar la valoración del animal, se detectó una lesión con características compatibles con un posible caso de infestación por larvas, por lo que se procedió a la limpieza de la herida y al retiro de las larvas presentes. Asimismo, se tomó una muestra para ser enviada a las autoridades competentes, donde será analizada conforme a los protocolos establecidos para determinar si corresponde a un caso de gusano barrenador.

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Se invita a la ciudadanía a revisar periódicamente a sus mascotas y, en la medida de lo posible, mantenerse atentos a animales que presenten heridas o lesiones visibles. Ante cualquier sospecha, es importante solicitar la valoración correspondiente y evitar manipular las lesiones sin la orientación adecuada.

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