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Agentes policíacos realizan operativo de seguridad

Instalan retenes donde son revisadas las unidades motrices

Por Carmen Hernández

Julio 09, 2026 03:00 a.m.
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Agentes policíacos realizan operativo de seguridad
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Corporaciones policíacas llevan a cabo operativos, recomendaron a los jóvenes evitar realizar acrobacias en las motocicletas que conducen, ya que ese es un motivo de infracción y además pone en riesgo su seguridad y la de otros.  

      Elementos de la Guardia Nacional en coordinación con Seguridad Pública Municipal realizan operativos en diversas comunidades y colonias. 

      Los oficiales revisaron los vehículos, sin embargo, no localizaron objetos ilícitos ni vehículos con reporte de robo. 

      Los oficiales pidieron a los motociclistas manejar con precaución, utilizar el casco de seguridad correcto, ya que son factores importantes para su seguridad en caso de sufrir un accidente.  

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      Incluso los concientizaron sobre la importancia de no realizar acrobacias, para evitar que sufran un accidente y afectar también a terceras personas.  

      Así mismo les solicitaron llevar siempre sus documentos, para evitar una infracción y hasta que les sea retenido el vehículo.

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