Agobian a municipio laudos laborales

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CIUDAD VALLES.- El Ayuntamiento enfrenta 380 demandas laborales y ha perdido 60 laudos, hasta ahora, de acuerdo con el Síndico Municipal, Víctor Manuel Palomares Tejeda.

Aunado a las demandas ya ganadas, que jurídicamente se llaman laudos y que forman una deuda de decenas de millones de pesos, el Gobierno municipal cuenta con casi 400 demandas laborales que han sido heredadas de administraciones que van con este Siglo XXI.

Estos casos, muchos de ellos ya avanzados y con claras ventajas para los trabajadores son expedientes en los que muchos síndicos y abogados del Ayuntamiento ignoraron o dejaron pasar, teniendo como consecuencias, problemas para el Gobierno municipal y las arcas.

Palomares Tejeda explicó que actualmente están trabajando en varios de los laudos más onerosos, con la finalidad de hacer incursiones jurídicas que no lastimen la economía de la localidad, pero 380 carpetas están vivas actualmente ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.

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