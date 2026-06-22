Darán reconocimiento a comisariados ejidales

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RIOVERDE.- Este próximo 1 de julio en el Balandrán se estará entregando un reconocimiento a comisariados ejidales y a jóvenes Construyendo el Futuro.

El Residente de la Procuraduría Agraria Javier Gallegos Oliva dio a conocer que el evento será a las 10 de la mañana en el Centro de Investigación y Extensión de la Zona Media El Balandrán, se efectuará con el personal de la Procuraduría Agraria de los municipios de Ciudad Valles, Matehuala, Tamazunchale y los titulares de las dependencias federales del sector agrario.

En el evento se darán a conocer los logros que se han tenido en el Centro de Atención Agraria.

Se entregará un reconocimiento a los Jóvenes Construyendo el Futuro y a los Comisariados Ejidales.

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Hizo hincapié que se realizará una exposición del tianguis campesino, donde los artesanos darán a conocer cada una de las artesanías que realizan en las comunidades, que servirá para que puedan tener promoción.