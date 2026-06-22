Llama la iglesia a orar por los papás

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Matehuala.- El administrador Apostólico de la Diócesis de Matehuala Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arizpe, comentó que es importante reconocer la figura paterna en la sociedad, en la iglesia, pues Dios le ha dado al varón el don de la paternidad, es una vocación maravillosa que necesitamos fortalecer y valorar la presencia de los padres en la familia, oremos por ellos y apoyemos su misión tan importante.

Expresó que muchos niños no tienen una figura paterna en la actualidad o la terminan viendo en un tío, un abuelo, pues la figura paterna es algo que requieren los pequeños, por lo que exhorta a los papás darles un buen ejemplo a los pequeños, pasar tempo con ellos, pues muchos papás se enfocan en trabajar mucho para darles lo mejor, pero los niños crecen muy rápido y en un abrir y cerrar de ojos ya son adultos.

También dijo que hay que orar por los papás que ya fallecieron, para que descansen en paz, pues hay muchos niños y jóvenes que su padre ya no está con ellos, pero hay que recordarlos con cariño, por todo lo bueno que hicieron por sus hijos, pues el padre es parte importante en el núcleo familiar.

Pide a Dios que cuide y proteja a los papás de Matehuala y de todo México, y a los adultos que tienen papás de más de la tercera edad los exhorta a cuidarlos así como ellos los cuidaron de niños.

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