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Tormenta tumba árboles y deja colonias sin luz

La borrasca duró solo algunos minutos, suficientes para causar daños

Por Redacción

Junio 22, 2026 03:00 a.m.
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Tormenta tumba árboles y deja colonias sin luz
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      CIUDAD VALLES.- Árboles caídos por la borrasca de 40 minutos que cayó alrededor de las 10 de la noche en Valles, reportó la dirección de Protección Civil Municipal a cargo de Miguel Ángel Sánchez Hernández. 

      A pesar de que la tormenta fue breve, fue suficiente para tirar árboles en tres puntos: en la Antigua Carretera Valles-Mante, cerca de la refresquera; otro macizo más cayó sobre la Valles-Mante y uno más en la colonia 12 de Julio, lo que generó muchos problemas, sobre todo de vialidad, además de los daños que causó. 

      Debido al viento fuerte, hubo cortes de energía en varios puntos de la ciudad y para esta mañana seguían sin contar con el servicio, por lo que las quejas de familias por la falta de energía eléctrica en sus casas, eran muchas, sin respuesta por parte de la CFE. 

      La tormenta fue producto de un sistema de humedad que llegó desde varios puntos cardinales a la zona norte de la Huasteca.

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