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"Chicas buena onda" en multitudinario festejo a padres de El Naranjo

El alcalde recibió atención de todo el país e incluso le dedicaron todo tipo de adjetivos

Por Redacción

Junio 22, 2026 03:00 a.m.
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Chicas buena onda" en multitudinario festejo a padres de El Naranjo
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      CIUDAD VALLES.- Sí hubo "chicas buena onda", pero sólo para apreciación visual, en el multitudinario festejo a los papás organizado por el alcalde de El Naranjo

      El festejo del día del padre en el municipio fronterizo con Tamaulipas fue multitudinario, con regalos al por mayor y con un par de chicas que flanqueaban al maestro de ceremonias y que solamente fungieron como atractivo visual, sin nada de lo que las mentes retorcidas acusaban al alcalde Rafael Olvera Torres "Peluchín", quien se convirtió en figura nacional e internacional debido a que invitó a los papás a la celebración oficial, en donde amenizarían "chicas buena onda". 

      Los cientos de asistentes no pudieron saber qué tan buena onda serían las chicas del evento, porque así como un turista que tiene prohibidas las cascadas cuando hay creciente, los papás vieron a las chicas de lejos. 

      El alcalde recibió atención de todo el país e incluso le dedicaron todo tipo de adjetivos por una mala elección de palabras.

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