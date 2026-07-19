Agradece iglesia apoyo en caso de cura golpeado

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Villa de la Paz.- El Administrador Apostólico de la Diócesis de Matehuala, Jorge Alberto Cavazos Arizpe envió un oficio en el que agradece a las autoridades la atención brindada tras la agresión que sufrió el presbítero Israel Salinas Torres, párroco de la Parroquia de Nuestra Señora de la Paz.

En el documento, reconoce el seguimiento puntual y la disposición mostrada por el alcalde paceño ante los hechos ocurridos el pasado 12 de julio en la comunidad de La Boca, donde el sacerdote presuntamente fue agredido por elementos de la Policía Municipal, también a toda la población católica que apoyó al sacerdote y que ha estado al pendiente de él.

El Administrador Apostólico señala que la sensibilidad y el interés demostrados por el presidente municipal generan confianza y esperanza de que se hará justicia y se tomarán las medidas necesarias para evitar que este tipo de sucesos vuelvan a repetirse, así mismo pide a los fieles católicos a unirse en oración

Expresó el reconocimiento de la Diócesis por el compromiso y el apoyo brindado a la comunidad, además de la pronta respuesta de las autoridades municipales, reiterando la disposición de la Iglesia para colaborar en lo que sea necesario para el esclarecimiento de los hechos.

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