RDC y Ruanda firman la paz, frente a Trump

Washington.- Los presidentes de la República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi, y de Ruanda, Paul Kagame, firmaron este jueves en Washington un acuerdo de paz en presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de poner fin al conflicto entre ambos países.

“Hoy estamos triunfando donde tantos otros han fracasado y esta se ha convertido en la octava guerra que terminamos en menos de un año. Es realmente emocionante, porque hablamos de 30 años de lucha y más de diez millones de vidas”, dijo Trump durante la ceremonia.

Trump detalló que el acuerdo contempla un alto el fuego permanente, el desarme de las fuerzas no estatales, el retorno de los refugiados y la rendición de cuentas para quienes hayan cometido atrocidades.

El pacto incluye además un componente económico, al conceder a Estados Unidos acceso preferencial a minerales estratégicos de la región.

“Pasaron mucho tiempo matándose entre sí, y ahora van a pasar mucho tiempo abrazándose, tomándose de la mano y aprovechándose económicamente de Estados Unidos”, bromeó el republicano.

Tshisekedi se mostró esperanzado: “Seremos lúcidos, pero firmemente optimistas. Estos acuerdos de Washington para la paz y la prosperidad deben ser para nuestros pueblos un símbolo de un compromiso irreversible”, añadió.