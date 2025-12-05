logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA! DALEL CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Fotogalería

¡HERMOSA! DALEL CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

RDC y Ruanda firman la paz, frente a Trump

Por EFE

Diciembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
RDC y Ruanda firman la paz, frente a Trump

Washington.- Los presidentes de la República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi, y de Ruanda, Paul Kagame, firmaron este jueves en Washington un acuerdo de paz en presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de poner fin al conflicto entre ambos países.

“Hoy estamos triunfando donde tantos otros han fracasado y esta se ha convertido en la octava guerra que terminamos en menos de un año. Es realmente emocionante, porque hablamos de 30 años de lucha y más de diez millones de vidas”, dijo Trump durante la ceremonia.

Trump detalló que el acuerdo contempla un alto el fuego permanente, el desarme de las fuerzas no estatales, el retorno de los refugiados y la rendición de cuentas para quienes hayan cometido atrocidades.

El pacto incluye además un componente económico, al conceder a Estados Unidos acceso preferencial a minerales estratégicos de la región.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


“Pasaron mucho tiempo matándose entre sí, y ahora van a pasar mucho tiempo abrazándose, tomándose de la mano y aprovechándose económicamente de Estados Unidos”, bromeó el republicano.

Tshisekedi se mostró esperanzado: “Seremos lúcidos, pero firmemente optimistas. Estos acuerdos de Washington para la paz y la prosperidad deben ser para nuestros pueblos un símbolo de un compromiso irreversible”, añadió.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Machado invita a marcha “por la paz y la libertad”
Machado invita a marcha “por la paz y la libertad”

Machado invita a marcha “por la paz y la libertad”

SLP

EFE

Sancionan a agencia rusa por intoxicación
Sancionan a agencia rusa por intoxicación

Sancionan a agencia rusa por intoxicación

SLP

AP

RoboCop ya encontró su hogar en Detroit
RoboCop ya encontró su hogar en Detroit

RoboCop ya encontró su hogar en Detroit

SLP

AP

De un tailandés, restos devueltos
De un tailandés, restos devueltos

De un tailandés, restos devueltos

SLP

AP

Sólo hay un último rehén por devolver por Hamás, lo que acerca el fin de primera fase de acuerdo