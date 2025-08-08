Alertan a la población por estafadores

SAN CIRO DE ACOSTA.- Niegan autoridades municipales que se estén realizando llamadas a la población para solicitar el pago del Impuesto Predial, por lo que piden que ante cualquier intento de extorsión deberán reportarlo a la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Las autoridades municipales dieron a conocer que es de vital importancia que la ciudadanía esté alerta y no se deje sorprender por vivales.

Advirtieron que el personal del área de Catastro no está llamando a los contribuyentes para solicitarles que acudan a ponerse al corriente en el pago del Impuesto Predial, pues nunca se ha hecho así aún con usuarios morosos.

Señalaron que la población debe acudir de manera personal al Ayuntamiento a realizar los trámites que requiera, incluso a pagar el impuesto fiscal, dado que el departamento de Catastro, no tiene cuentas bancarias, así mismo menos están solicitando transferencias.

Por lo que recomendaron que estén alertas y reporten los intentos de extorsión a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, donde serán atendidos de manera inmediata para actuar ante un intento de fraude.