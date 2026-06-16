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Alertan a la población por temporal lluvioso

Hay el riesgo de sufrir un accidente o que torrentes de agua los arrastren

Por Jesús Vázquez

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
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Alertan a la población por temporal lluvioso
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      Matehuala.- De acuerdo con información proporcionada por la dirección de Protección Civil esta semana se espera un temporal de lluvias, por lo que se pide a la población tomar precauciones al salir a la calle y evitar salir si se están presentando fuertes lluvias.

      Se recomienda a la población tomar precauciones ante el riesgo de inundaciones repentinas, limpiar canaletas, alcantarillas, dar mantenimiento al arbolado y limpiar todo aquello que pueda generar saturación de agua en techos y patios, aumentando el nivel de acumulación de agua en casa habitación. De la misma manera, evitar tirar basura sólida y grasas en el sistema de alcantarillado, ya que esto aumenta el nivel de riesgo por inundación; hay grasas que se solidifican y taponan la red.

      Así mismo, extremar precauciones en calles que tienden a tener corrientes muchísimo más fuertes para evitar el arrastre de vehículos o personas, y manejar con precaución bicicleta, motocicleta y automóvil, evitando que los vehículos derrapen o patinen provocando accidentes, en los que pueden llegar a perder la vida.

      El clima es muy dinámico y puede cambiar las condiciones, por lo cual se pide a la población estar atenta a los medios oficiales. Recordamos a la población que en esta temporada es normal tener lluvias en la zona por la temporada de huracanes y ciclones en el Pacífico Oriental, de mayo a noviembre.

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