Reclaman particulares las áreas comunales del Infonavit 2

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CIUDAD VALLES.- En los años noventas, un funcionario federal habría vendido un predio público del Infonavit 2 a particulares y ahora los herederos del supuesto comprador reclaman un parque y área comunal de ese fraccionamiento.

La plaza Mártires de Río Blanco y el estacionamiento adyacente podrían pasar a ser propiedad de los familiares de Samuel González Ravago, quien compró a un extrabajador del Infonavit, Juan José Rodríguez Regil esa porción de terreno en 1994, no obstante que el Infonavit existe como colonia, con todo y áreas comunes, desde 1982.

La controversia legal es que la familia de González Ravago tiene documentos fieles de notarías sobre esa propiedad que, de acuerdo con los vecinos, podría perderse, a pesar de que pertenece a un conjunto habitacional que data de los años ochentas.