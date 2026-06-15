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Reclaman particulares las áreas comunales del Infonavit 2

Por Redacción

Junio 15, 2026 03:00 a.m.
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Reclaman particulares las áreas comunales del Infonavit 2
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      CIUDAD VALLES.- En los años noventas, un funcionario federal habría vendido un predio público del Infonavit 2 a particulares y ahora los herederos del supuesto comprador reclaman un parque y área comunal de ese fraccionamiento.

      La plaza Mártires de Río Blanco y el estacionamiento adyacente podrían pasar a ser propiedad de los familiares de Samuel González Ravago, quien compró a un extrabajador del Infonavit, Juan José Rodríguez Regil esa porción de terreno en 1994, no obstante que el Infonavit existe como colonia, con todo y áreas comunes, desde 1982.

      La controversia legal es que la familia de González Ravago tiene documentos fieles de notarías sobre esa propiedad que, de acuerdo con los vecinos, podría perderse, a pesar de que pertenece a un conjunto habitacional que data de los años ochentas.

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