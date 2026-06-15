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Alumnos presentan examen de ingreso a nivel secundaria

Por Jesús Vázquez

Junio 15, 2026 03:00 a.m.
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Alumnos presentan examen de ingreso a nivel secundaria
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      Matehuala.- Cientos de alumnos de sexto grado de primaria acudieron a las diferentes secundarias de la ciudad para presentar su examen de ingreso, aunque se encontraban algo nerviosos, hubo buena participación y solo esperaran unas semanas para que les den los resultados.

      Cada una de las secundarias de la ciudad aplican exámenes especiales a los estudiantes que van a entrar a primer año de secundaria, de acuerdo al promedio que saquen se sabe si quedarán dentro de las instituciones educativa o no, pues en algunas escuelas como la secundaria Francisco Zarco o la Flavio C. Sifuentes, tienen sobre cupo de alumnos, por lo que con estos exámenes deciden quién entra a la institución.

      Este examen también les ayuda a los maestros para saber cómo vienen de conocimientos en las materias de Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Historia y Geografía, y de ahí también y ver que es lo que les hace falta aprender.

      Cabe hacer mención que en estos tiempos es muy difícil para los alumnos el hacer el cambio de primaria a secundaria, pues las generaciones que están pasando son a las que les tocaron los casi tres años sin clases debido a la pandemia de COVID-19 y muchos menores están graduándose sin ni siquiera saber leer y escribir bien, en próximas fechas se pondrán los resultados en las redes sociales de las distintas secundarias.

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