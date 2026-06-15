logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMOR A DIOS

Fotogalería

AMOR A DIOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Terminó zafra en el Plan de Ayala

Se obtuvo buen precio del Karbe, pero precio de tonelada de caña no mejoró

Por Redacción

Junio 15, 2026 03:00 a.m.
A
Terminó zafra en el Plan de Ayala
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Terminó la zafra en el Ingenio Plan de Ayala con poco más de un millón de toneladas molidas y con las dificultades de la temporada de lluvias que dejaron gramínea en campo hasta que pueda ser sacada de los campos cañeros.

      La falta de piso provocó que muchas toneladas que estaban para el proceso se quedaran sin moler, dado que la lluvia ha sido intermitente, desde hace ya dos semanas, dificultando la entrada de vehículos a los campos cañeros.

      El Karbe casi en 127 puntos puede ser un buen augurio para los cañeros, sin embargo, el precio de la tonelada no logró ascender a estándares que pudieran ser de beneficio para la base de agricultores que tributan a este Ingenio que molió por encima del millón de toneladas.

      Se espera que en próximos días definan el Karbe, que será la parte importante para los cañeros de los beneficios que les dejará la actual zafra.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Retiran bomberos panales de abejas
      Retiran bomberos panales de abejas

      Retiran bomberos panales de abejas

      SLP

      Redacción

      Premian a varios profes por años en la docencia
      Premian a varios profes por años en la docencia

      Premian a varios profes por años en la docencia

      SLP

      Carmen Hernández

      Autoridades educativas reconocieron su trayectoria en las aulas

      Inauguran oficinas del Centro Libre para Mujeres
      Inauguran oficinas del Centro Libre para Mujeres

      Inauguran oficinas del Centro Libre para Mujeres

      SLP

      Carmen Hernández

      Ofrecerá apoyo legal, psicológico y de trabajo social a féminas

      Sí hay denuncias por los autos quemados en la FGE
      Sí hay denuncias por los autos quemados en la FGE

      Sí hay denuncias por los autos quemados en la FGE

      SLP

      Redacción