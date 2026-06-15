Terminó zafra en el Plan de Ayala

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CIUDAD VALLES.- Terminó la zafra en el Ingenio Plan de Ayala con poco más de un millón de toneladas molidas y con las dificultades de la temporada de lluvias que dejaron gramínea en campo hasta que pueda ser sacada de los campos cañeros.

La falta de piso provocó que muchas toneladas que estaban para el proceso se quedaran sin moler, dado que la lluvia ha sido intermitente, desde hace ya dos semanas, dificultando la entrada de vehículos a los campos cañeros.

El Karbe casi en 127 puntos puede ser un buen augurio para los cañeros, sin embargo, el precio de la tonelada no logró ascender a estándares que pudieran ser de beneficio para la base de agricultores que tributan a este Ingenio que molió por encima del millón de toneladas.

Se espera que en próximos días definan el Karbe, que será la parte importante para los cañeros de los beneficios que les dejará la actual zafra.

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