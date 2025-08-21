logo pulso
Alertan a población por tormenta pluvial

Está generando muchos problemas de comunicación, dañando calles

Por Jesús Vázquez

Agosto 21, 2025 03:00 a.m.
A
Alertan a población por tormenta pluvial

Matehuala.- El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que esta semana habrá tormentas eléctricas en la ciudad, por lo que se exhorta a la población a tomar medidas preventivas y de ser necesario evitar salir de sus casas. 

Desde el miércoles se presentó la primera tormenta pluvial lluvia durante la tarde, la cual fue ligera, pero si se presentaron fuertes truenos, afortunadamente no hubo ningún problema como en otras ocasiones ha ocurrido, se espera que continúen las fuertes tormentas por las tardes en la ciudad, por lo que hay que tomar algunas medidas de seguridad.

Las comunidades Tanque Colorado, que es una zona que se ha visto afectada por las últimas lluvias se han resentido fuertes aguaceros, que están dañando los caminos de acceso incluso afectando la red eléctrica, por lo que se pide a la población tener precaución y estar preparados ante cualquier situación que se pueda llegar a presentar y sobre todo manejar con precaución cualquier vehículo motriz. 

Se exhorta a no arriesgarse evitar salir si está lloviendo, y sobre todo quedarse en casa, además de proteger a los niños y adultos mayores, que son las principales víctimas de este tipo de fenómenos naturales que se vuelven a presentar.  

