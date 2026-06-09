Alertan a población por víboras en casa

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Matehuala.- Elementos de Protección Civil Municipal alertan a la población ya que debido al inicio de la temporada de lluvias, es importante generar conciencia sobre un fenómeno que ocurre cada año y es el desplazamiento de víboras a las zonas urbanas.

Informaron que las fuertes lluvias inundan sus refugios naturales, madrigueras, piedras, pastizales y las obligan a buscar lugares secos y resguardados, lo que puede llevarlas a patios, alcantarillas, jardines o incluso dentro de viviendas, por lo que se pide a la población que si llegan a detectar una serpiente en sus casas no las ataquen pues son parte de la fauna de la región y solo buscan un refugio.

Comentaron que se debe evitar entrar en pánico.

La mayoría de las serpientes no atacan a menos que se sientan amenazadas, no intentar matarla ni lastimarla, esto aumenta el riesgo de que te muerda por defensa, además, muchas especies son inofensivas y beneficiosas, alejarse y mantener distancia.

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Se debe reportar el caso de inmediato al 911.

Personal capacitado acudirá a rescatar el reptil y reubicarlo en una zona de bajo riesgo, lejos de la convivencia humana, es importante no lastimarlas, ya que no todas las serpientes son venenosas o de importancia médica en nuestra región. Muchas carecen de colmillos o su veneno no es peligroso para el ser humano.

Además, hay que recordar que las serpientes controlan plagas de roedores, insectos y otros animales que sí representan un riesgo sanitario para la población.

Por ejemplo, la culebra brillosa, conocida como "serpiente ratonera", se alimenta principalmente de ratas y ratones, ayudando a mantener el equilibrio ecológico y a proteger nuestros cultivos y alimentos.

Es totalmente inofensiva para las personas.