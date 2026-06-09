logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Annie Leibovitz regresa a México con exposición sobre fútbol Mundial 2026

Fotogalería

Annie Leibovitz regresa a México con exposición sobre fútbol Mundial 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Alertan a población por víboras en casa

Por Jesús Vázquez

Junio 09, 2026 03:00 a.m.
A
Alertan a población por víboras en casa
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- Elementos de Protección Civil Municipal alertan a la población ya que debido al inicio de la temporada de lluvias, es importante generar conciencia sobre un fenómeno que ocurre cada año y es el desplazamiento de víboras a las zonas urbanas.

      Informaron que las fuertes lluvias inundan sus refugios naturales, madrigueras, piedras, pastizales y las obligan a buscar lugares secos y resguardados, lo que puede llevarlas a patios, alcantarillas, jardines o incluso dentro de viviendas, por lo que se pide a la población que si llegan a detectar una serpiente en sus casas no las ataquen pues son parte de la fauna de la región y solo buscan un refugio.

      Comentaron que se debe evitar entrar en pánico. 

      La mayoría de las serpientes no atacan a menos que se sientan amenazadas, no intentar matarla ni lastimarla, esto aumenta el riesgo de que te muerda por defensa, además, muchas especies son inofensivas y beneficiosas, alejarse y mantener distancia. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Se debe reportar el caso de inmediato al 911. 

      Personal capacitado acudirá a rescatar el reptil y reubicarlo en una zona de bajo riesgo, lejos de la convivencia humana, es importante no lastimarlas, ya que no todas las serpientes son venenosas o de importancia médica en nuestra región. Muchas carecen de colmillos o su veneno no es peligroso para el ser humano.

      Además, hay que recordar que las serpientes controlan plagas de roedores, insectos y otros animales que sí representan un riesgo sanitario para la población. 

      Por ejemplo, la culebra brillosa, conocida como "serpiente ratonera", se alimenta principalmente de ratas y ratones, ayudando a mantener el equilibrio ecológico y a proteger nuestros cultivos y alimentos. 

      Es totalmente inofensiva para las personas.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Se acumuló el trabajo a Protección Civil
      Se acumuló el trabajo a Protección Civil

      Se acumuló el trabajo a Protección Civil

      SLP

      Jesús Vázquez

      Reiteran indígenas rechazo al fracking
      Reiteran indígenas rechazo al fracking

      Reiteran indígenas rechazo al fracking

      SLP

      Redacción

      Realizan marcha contra esta medida que propone el Gobierno federal

      Obtiene Víctor Arreguín medalla de bronce
      Obtiene Víctor Arreguín medalla de bronce

      Obtiene Víctor Arreguín medalla de bronce

      SLP

      Redacción

      Operativo Salva tu vida contra motociclistas
      Operativo Salva tu vida contra motociclistas

      Operativo Salva tu vida contra motociclistas

      SLP

      Carmen Hernández

      Se verificará usen el casco y exceso de personas en la unidad