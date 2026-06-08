Operativo Salva tu vida contra motociclistas

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CERRITOS.- Autoridades pusieron en marcha la campaña Salva tu vida, usa casco, ante la ola de accidentes de motociclistas con consecuencias fatales en muchos de los casos, por lo que inicialmente será una medida preventiva y luego se aplicarán sanciones a quien no cumpla con las medidas de seguridad de usar bien el casco al conducir una motocicleta.

Las autoridades policíacas dieron a conocer que son constantes los accidentes de jóvenes que conducen una motocicleta, sobre todo porque manejan a exceso de velocidad y no portan el casco como está establecido.

Mencionaron que el casco es una obligación, por lo que los conductores deben ser responsables, protegerse y cuidarse, ya que en un accidente al no traerlo bien puestos, pueden llegar a fallecer.

Es por ello que hacen un llamado a la población en general para que manejen la motocicleta con precaución, es urgente tomar conciencia y cuidar lo más valioso que tienen, su vida.

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Es importante no exceder el número de viajeros en la motocicleta, mantener la motocicleta en buen estado, utilizar el casco.

Así como verificar llantas, luces y espejos, evitar maniobras como zigzaguear.