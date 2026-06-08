Se acumuló el trabajo a Protección Civil
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Matehuala.- La dirección de Protección Civil informó de los servicios que brindó durante el mes de mayo, donde atendieron un total de 390 llamados de auxilio, destacando las esterilizaciones y cirugías caninas y felinas.
De acuerdo al reporte atendieron 205 esterilizaciones caninas y felinas, 61 atenciones a pacientes clínicos, 60 cirugías caninas foráneas, 13 evaluaciones de análisis de riesgo, 12 accidentes de motocicleta, 9 verificaciones, 8 traslados foráneos, 6 accidentes vehiculares, 7 revisiones de programas foráneos, 5 dispositivos, 2 rescates caninos, una capacitación para doce personas, 1 simulacro y 1 curso técnico en urgencias médicas.
Protección Civil pide a la población tener precaución cuando maneje motocicletas, bicicletas o automóviles, pues hay días en los que se presentan muchos accidentes de este tipo por la falta de precaución, donde han estado dividiéndose las diferentes corporaciones de auxilio a atender este tipo de accidentes, pero luego no se dan abasto.
Asimismo, continúan exhortando a la población a acudir a las campañas de esterilización canina y felina en Matehuala, las cuales son completamente gratuitas y también se están acercando a las colonias para llevarlas a cabo, de esta manera evitar que haya más abandono de mascotas en las calles.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias