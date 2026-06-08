logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

PARÍS RINDE HOMENAJE A GIANNI VERSACE

Fotogalería

PARÍS RINDE HOMENAJE A GIANNI VERSACE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Se acumuló el trabajo a Protección Civil

Por Jesús Vázquez

Junio 08, 2026 03:00 a.m.
A
Se acumuló el trabajo a Protección Civil
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- La dirección de Protección Civil informó de los servicios que brindó durante el mes de mayo, donde atendieron un total de 390 llamados de auxilio, destacando las esterilizaciones y cirugías caninas y felinas.

      De acuerdo al reporte atendieron 205 esterilizaciones caninas y felinas, 61 atenciones a pacientes clínicos, 60 cirugías caninas foráneas, 13 evaluaciones de análisis de riesgo, 12 accidentes de motocicleta, 9 verificaciones, 8 traslados foráneos, 6 accidentes vehiculares, 7 revisiones de programas foráneos, 5 dispositivos, 2 rescates caninos, una capacitación para doce personas, 1 simulacro y 1 curso técnico en urgencias médicas.

      Protección Civil pide a la población tener precaución cuando maneje motocicletas, bicicletas o automóviles, pues hay días en los que se presentan muchos accidentes de este tipo por la falta de precaución, donde han estado dividiéndose las diferentes corporaciones de auxilio a atender este tipo de accidentes, pero luego no se dan abasto.

      Asimismo, continúan exhortando a la población a acudir a las campañas de esterilización canina y felina en Matehuala, las cuales son completamente gratuitas y también se están acercando a las colonias para llevarlas a cabo, de esta manera evitar que haya más abandono de mascotas en las calles.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Preparan fiestas de San Antonio de Padua
      Preparan fiestas de San Antonio de Padua

      Preparan fiestas de San Antonio de Padua

      SLP

      Carmen Hernández

      Denuncia hotelera suciedad en la ciudad
      Denuncia hotelera suciedad en la ciudad

      Denuncia hotelera suciedad en la ciudad

      SLP

      Redacción

      Alumna de la UIC estará en Parlamento Juvenil Universitario
      Alumna de la UIC estará en Parlamento Juvenil Universitario

      Alumna de la UIC estará en Parlamento Juvenil Universitario

      SLP

      Jesús Vázquez

      Formará parte de Juventudes en Movimiento

      Rescata PC cachorros, estaban abandonados
      Rescata PC cachorros, estaban abandonados

      Rescata PC cachorros, estaban abandonados

      SLP

      Jesús Vázquez