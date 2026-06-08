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Obtiene Víctor Arreguín medalla de bronce

Por Redacción

Junio 08, 2026 03:00 a.m.
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Obtiene Víctor Arreguín medalla de bronce
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      CIUDAD VALLES.- El vallense Samuel Alfonso González Arreguín logró obtener el tercer lugar nacional en competencia libre de salto de longitud, obteniendo la medalla de bronce en esta categoría.

      Con sólo 18 años de edad, el estudiante del Tecnológico de Monterrey y oriundo de Valles se midió con la crema y nata del salto de longitud en el estadio Marte R. Gómez de Ciudad Victoria, Tamaulipas, dentro del Campeonato Nacional de Primera Fuerza 2026.

      Recientemente, González Arreguín batió en un campeonato Sub 20 a todos sus oponentes con un salto de 7.21 y, el viernes pasado, con 7.18 quedó en tercer lugar nacional.

      Robert Vilches de Nuevo León se llevó el oro con 7.60 metros y Víctor Castro de Sinaloa obtuvo 7.29 metros, suficiente para la medalla de plata.

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