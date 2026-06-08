logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

PARÍS RINDE HOMENAJE A GIANNI VERSACE

Fotogalería

PARÍS RINDE HOMENAJE A GIANNI VERSACE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Reiteran indígenas rechazo al fracking

Realizan marcha contra esta medida que propone el Gobierno federal

Por Redacción

Junio 08, 2026 03:00 a.m.
A
Reiteran indígenas rechazo al fracking
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Comunidades indígenas y autoridades comunitarias vuelven a rechazar el fracking para la Huasteca en Tancanhuitz.

      "Ni hoy ni nunca" fue la voz unánime en la marcha y manifestación hecha en esta localidad, en la que expusieron de nueva cuenta que, por principio de cuentas, como indígenas, el Gobierno federal y Pemex los pasó por alto al decidir en su Plan Estratégico 2025 la consulta obligatoria que debe haber en las comunidades para poder ejercer una política pública.

      Agregaron que de cualquier manera ya no quieren tal consulta y que la razón de su manifestación es que no haya práctica de fractura hidráulica en todo el país, porque agota el agua y contamina la poca que quedaría, en caso de comenzar con la extracción de gas.

      En la manifestación hubo una gran parte de personas adultas y adultas mayores y, entre los asistentes se reprochó la poca participación de los jóvenes en este tema que puede afectar el medio ambiente en lo sucesivo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Plantearon que se impulse una iniciativa nacional para eliminar el fracking como posibilidad de obtención de hidrocarburos en todo el país.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Preparan fiestas de San Antonio de Padua
      Preparan fiestas de San Antonio de Padua

      Preparan fiestas de San Antonio de Padua

      SLP

      Carmen Hernández

      Denuncia hotelera suciedad en la ciudad
      Denuncia hotelera suciedad en la ciudad

      Denuncia hotelera suciedad en la ciudad

      SLP

      Redacción

      Alumna de la UIC estará en Parlamento Juvenil Universitario
      Alumna de la UIC estará en Parlamento Juvenil Universitario

      Alumna de la UIC estará en Parlamento Juvenil Universitario

      SLP

      Jesús Vázquez

      Formará parte de Juventudes en Movimiento

      Rescata PC cachorros, estaban abandonados
      Rescata PC cachorros, estaban abandonados

      Rescata PC cachorros, estaban abandonados

      SLP

      Jesús Vázquez