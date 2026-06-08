Reiteran indígenas rechazo al fracking

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CIUDAD VALLES.- Comunidades indígenas y autoridades comunitarias vuelven a rechazar el fracking para la Huasteca en Tancanhuitz.

"Ni hoy ni nunca" fue la voz unánime en la marcha y manifestación hecha en esta localidad, en la que expusieron de nueva cuenta que, por principio de cuentas, como indígenas, el Gobierno federal y Pemex los pasó por alto al decidir en su Plan Estratégico 2025 la consulta obligatoria que debe haber en las comunidades para poder ejercer una política pública.

Agregaron que de cualquier manera ya no quieren tal consulta y que la razón de su manifestación es que no haya práctica de fractura hidráulica en todo el país, porque agota el agua y contamina la poca que quedaría, en caso de comenzar con la extracción de gas.

En la manifestación hubo una gran parte de personas adultas y adultas mayores y, entre los asistentes se reprochó la poca participación de los jóvenes en este tema que puede afectar el medio ambiente en lo sucesivo.

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Plantearon que se impulse una iniciativa nacional para eliminar el fracking como posibilidad de obtención de hidrocarburos en todo el país.