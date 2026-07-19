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Analgésico no se venderá sin receta

Por Redacción

Julio 19, 2026 03:00 a.m.
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Analgésico no se venderá sin receta
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      CIUDAD VALLES.- El analgésico Tramadol no se venderá de manera libre en las farmacias, luego de que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) diera a conocer una circular sobre ese tema y las nuevas reglas para la venta del medicamento.

      A partir del 14 de julio, la Cofepris dio a conocer que este analgésico de tipo opioide ya no se vendería de manera libre, sino mediante la presentación de la receta médica reciente. 

      Esta medida es para prevenir el uso indiscriminado de este opioide, dado que muchos usuarios suelen tomarlo de manera consuetudinaria. 

      El Tramadol es un medicamento que puede causar adicción por sus efectos estimulantes, al controlar dolores severos y lo que se pretende es evitar su uso sin una receta dada por un médico.

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