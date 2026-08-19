Antonio Rdz., es nuevo director de Policía Mpal.

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VILLA DE LA PAZ- Se llevó a cabo la entrega del nombramiento a Antonio Rodríguez Medrano como nuevo director de Seguridad Pública Municipal de Villa de la Paz, los ciudadanos esperan que con el nuevo director ya no haya abusos de autoridad como anteriormente

Durante el acto protocolario se formalizó su incorporación al frente de la corporación municipal, con el compromiso de fortalecer las acciones de seguridad y mantener una atención cercana a la ciudadanía.

Antonio Rodríguez Medrano asumirá la responsabilidad de coordinar las labores de Seguridad Pública Municipal, y se comprometió a preservar el orden y la tranquilidad de las familias de Villa de la Paz.

La entrega del nombramiento representa un nuevo compromiso para continuar fortaleciendo las estrategias de prevención y seguridad en el municipio, además de mantener la coordinación con las diferentes corporaciones de seguridad y auxilio.

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Este cambio se debió después de que hace aproximadamente poco más de un mes oficiales de la Policía Municipal de Villa de la Paz agredieron a sacerdotes, incluyendo al párroco de Villa de la Paz, incluso los ciudadanos apoyaron para evitar que los policías golpearan a los padres y muchos ciudadanos alzaron la voz y levantaron quejas contra los oficiales de policía, los cuales fueron dadas de baja y hay investigaciones en su contra por la agresión a los sacerdotes.