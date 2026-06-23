logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

QUE NO NOS MATEN EL ALMA

Fotogalería

QUE NO NOS MATEN EL ALMA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Anuncia Dapas corte de agua el viernes

Llama a usuarios a prevenirse, guardando líquido

Por Redacción

Junio 23, 2026 03:00 a.m.
A
Anuncia Dapas corte de agua el viernes
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- El viernes 26 de junio, la Dapas hará un corte programado en toda la ciudad que pudiera durar 24 horas, para arreglar definitivamente el codo de la tubería principal que pasa por la colonia Santa Lucía.

      En un lapso de dos años, un codo de la tubería de 18 pulgadas, que es una de las tres principales de la red de agua y, sus dos últimas reparaciones han dejado soluciones temporales, sin embargo, este viernes se colocará una tubería de material más resistente, así como las acoples que no cedan a la presión de más de 200 litros por segundo y la consiguiente fuga.

      Por eso la recomendación de los operarios de Dapas es que un día antes del viernes acumulen agua suficiente para un poco más de un día, puesto que el apagado de máquinas, el vaciado del tubo, la reparación y volver a echar a andar otra vez todo el sistema y el viaje del agua cruda a la planta, de la planta a los tanques de abastecimiento y de ahí a las casas podría tardar un día más.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Tormenta tumba árboles y deja colonias sin luz
      Tormenta tumba árboles y deja colonias sin luz

      Tormenta tumba árboles y deja colonias sin luz

      SLP

      Redacción

      La borrasca duró solo algunos minutos, suficientes para causar daños

      Chicas buena onda" en multitudinario festejo a padres de El Naranjo
      Chicas buena onda" en multitudinario festejo a padres de El Naranjo

      "Chicas buena onda" en multitudinario festejo a padres de El Naranjo

      SLP

      Redacción

      El alcalde recibió atención de todo el país e incluso le dedicaron todo tipo de adjetivos

      Llama la iglesia a orar por los papás
      Llama la iglesia a orar por los papás

      Llama la iglesia a orar por los papás

      SLP

      Jesús Vázquez

      Darán reconocimiento a comisariados ejidales
      Darán reconocimiento a comisariados ejidales

      Darán reconocimiento a comisariados ejidales

      SLP

      Carmen Hernández

      Se darán a conocer los logros obtenidos en el Centro de Atención Agraria