Anuncia Dapas corte de agua el viernes

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CIUDAD VALLES.- El viernes 26 de junio, la Dapas hará un corte programado en toda la ciudad que pudiera durar 24 horas, para arreglar definitivamente el codo de la tubería principal que pasa por la colonia Santa Lucía.

En un lapso de dos años, un codo de la tubería de 18 pulgadas, que es una de las tres principales de la red de agua y, sus dos últimas reparaciones han dejado soluciones temporales, sin embargo, este viernes se colocará una tubería de material más resistente, así como las acoples que no cedan a la presión de más de 200 litros por segundo y la consiguiente fuga.

Por eso la recomendación de los operarios de Dapas es que un día antes del viernes acumulen agua suficiente para un poco más de un día, puesto que el apagado de máquinas, el vaciado del tubo, la reparación y volver a echar a andar otra vez todo el sistema y el viaje del agua cruda a la planta, de la planta a los tanques de abastecimiento y de ahí a las casas podría tardar un día más.