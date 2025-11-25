Anuncia el Obispo cambios en la Diócesis

CIUDAD VALLES.- El Obispo de Valles, Roberto Yenny García realizó cambios en su Diócesis de acuerdo con un comunicado de la oficina de este clérigo.

Benigno Zamora Elena es ahora asesor de Nuevo Camino, Campo Místico de Cristo, quien ya comenzó con el nuevo encargo desde el 19 de noviembre.

Misael Medina Cruz ahora es vice asistente diocesano del Movimiento Cursillos de Cristiandad y comenzará en esta encomienda el 25 de noviembre.

Ricardo Alexis González Díaz fue nombrado como coordinador de la Dimensión Espiritual del Seminario Menor y comenzará el 4 de enero con el encargo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mientras que Martín López Mancilla fue ungido como vicario parroquial de la Parroquia de la Virgen de Fátima en el municipio de Él Naranjo.