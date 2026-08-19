Anuncian campaña de corrección de actas
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MATEHUALA.- La delegada del DIF Estatal en la región Altiplano, Estela Vivanco, informó que se llevará a cabo una campaña gratuita de enmiendas de actas de nacimiento y CURP para los habitantes de los diferentes municipios del Altiplano Potosino.
Dio a conocer que acudió a la capital potosina, donde sostuvo una reunión con el director del Registro Civil Estatal, Jorge Omar Muñoz, con la finalidad de gestionar este trámite, ya que en Matehuala y en los diferentes municipios del Altiplano Potosino existen muchas personas que tienen errores en sus actas de nacimiento o CURP, situación que les impide acceder a diferentes programas de asistencia social.
Comentó que hay muchos adultos mayores que tienen errores en su CURP o cuyas actas de nacimiento presentan alguna letra o punto que no corresponde, lo que les ha ocasionado diversos problemas, ya que no pueden ingresar a programas de apoyo para personas de la tercera edad.
Señaló que hay niños y jóvenes que no pueden acceder a becas debido a este tipo de problemas en sus documentos, mientras que muchas familias no cuentan con los recursos económicos para trasladarse hasta Charcas o San Luis Potosí para realizar las correcciones correspondientes.
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Declaró que en los próximos días se dará a conocer mayor información sobre los documentos que se requieren para realizar este trámite, así como los lugares y fechas en los que se estarán recibiendo las solicitudes en los diferentes municipios del Altiplano potosino.
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