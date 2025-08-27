Anuncian campaña de esterilización de perros y gatos
CIUDAD FERNÁNDEZ.- Este próximo 4 de septiembre se va a estar llevando a cabo la campaña de esterilización canina y felina, sólo hay cupo para 25 mascotas.
Autoridades municipales dieron a conocer que existe una gran sobrepoblación de mascotas y preocupado por el problema, realizarán la campaña de esterilización.
La campaña se realizará el próximo 4 de septiembre y será totalmente gratuita, es por ello que se recomienda que aparten su lugar en Sepapar, porque sólo se contará con 25 lugares.
Los requisitos son: presentar a perros y gatos en ayuno, mayores de 8 meses y pacientes sanos; advirtieron que no se operan mascotas embarazadas o lactando, deben de portar correa o collar, los felinos deberán de estar en costal o bolsa.
