Anuncian campaña de esterilización de perros y gatos

Por Carmen Hernández

Agosto 27, 2025 03:00 a.m.
A
Anuncian campaña de esterilización de perros y gatos

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Este próximo 4 de septiembre se va a estar llevando a cabo la campaña de esterilización canina y felina, sólo hay cupo para 25 mascotas. 

Autoridades municipales dieron a conocer que existe una gran sobrepoblación de mascotas y preocupado por el problema, realizarán la campaña de esterilización. 

La campaña se realizará el próximo 4 de septiembre y será totalmente gratuita, es por ello que se recomienda que aparten su lugar en Sepapar, porque sólo se contará con 25 lugares. 

Los requisitos son: presentar a perros y gatos en ayuno, mayores de 8 meses y pacientes sanos; advirtieron que no se operan mascotas embarazadas o lactando, deben de portar correa o collar, los felinos deberán de estar en costal o bolsa.

