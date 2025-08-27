logo pulso
Quejas por fallas en parquímetros

Exigen a empresa darles mantenimiento a los aparatos en zona centro

Por Jesús Vázquez

Agosto 27, 2025 03:00 a.m.
A
Los parquímetros del centro están fallando, al momento de introducirles las monedas no las están aceptando, y hay varios aparatos con esta problemática en la zona centro.

Usuarios exigen a Iberparking dé mantenimiento a los parquímetros, pues en lo que buscan una máquina que funcione, los empleados de dicha empresa les ponen el inmovilizador, denuncian.

El músico Jaime López dio a conocer que, así como es la empresa de parquímetros buenos para multar y poner la “araña”, deberían de darle mantenimiento a sus maquinitas, “hay varias que no funcionan bien en el centro de la ciudad, donde uno quiere pagar y no acepta el dinero”.

Por otra parte, el ciudadano Francisco Javier Martínez dio a conocer que tal parece un “plan con maña” de la empresa de parquímetros para multar a la ciudadanía, pues antes muchas personas no pagaban parquímetro y a cada rato los multaban, sin embargo, ahora los matehualenses ya se acostumbraron a pagar parquímetros cuando se estacionan y son pocos a los que multan por no pagar,  por lo que no les dan mantenimiento a las máquinas con la finalidad de multar a las personas.

