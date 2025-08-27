Jauría ataca a mujer afuera del Hospital

CIUDAD VALLES.- Un ataque artero de la jauría que merodea afuera del Hospital General contra una mujer que esperaba resultados de su paciente provocó una movilización de Ecología para recoger a los canes y entregarlos en adopción.

Después de las una de la madrugada de este martes, la jauría que se forma durante las noches en ese lugar atacó a una mujer que tiene un pariente internado.

Las lesiones en la pantorrilla tuvieron que ser atendidas en el mismo nosocomio en donde está internado su pariente y esto causó la alarma de los demás que esperan por noticias de sus enfermos.

Por esa razón, la Dirección de Ecología ayer realizó un operativo frente al Hospital este mediodía, en el que, mediante un convenio con la mujer que alimenta a los canes, se llevó a la jauría con la finalidad de resguardarlos para darles en adopción, eventualmente.

El director de Ecología, Julio César Otero Torres explicó que hay una denuncia sobre la agresión y que Ecología dará el seguimiento para que no se repita un hecho violento como el de esta madrugada.