Refuerzan operativos contra motociclistas

Exhorta SPM a usuarios a portar casco y no trasladar personas de más

Por Carmen Hernández

Agosto 27, 2025 03:00 a.m.
A
Refuerzan operativos contra motociclistas

CERRITOS.- Ante el incremento de accidentes de motociclistas, se reforzaron los operativos, ya que se busca que los usuarios porten los cascos y no trasladen a personas de más.  

La Dirección de Seguridad Pública Municipal dio a conocer que se  continúa con los operativos de verificación del uso de casco de seguridad, la finalidad es salvaguardar la integridad de los motociclistas.

Tras el operativo se están aplicando infracciones a quienes no cumplen el reglamento de Tránsito, por la falta de uso de casco protector, sostuvo el director de Seguridad Pública Municipal.

Hicieron un llamado a los motociclistas a respetar las normas de seguridad vial y usar el adecuado casco protector, así como no trasladar a más pasajeros de los permitidos, manejar con precaución y portar la documentación en regla.

