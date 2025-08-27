Club reparte ropa a los habitantes de S. Brígida

MATEHUALA.- El Club de la Plaza de Armas de Matehuala continúa haciendo labor social y en esta ocasión estuvieron recaudando ropa en buenas condiciones, para donar a los habitantes de la comunidad de Santa Brígida.

Después de la recaudación que hicieron los miembros del Club de la Plaza de Armas acudieron a la comunidad de Santa Brígida donde estuvieron llamando a las personas para que acudieran por ropa que tenían en donación, y hubo una excelente respuesta de las personas que acudieron, quienes agradecieron esta noble labor.

El club manifestó que no hay mayor felicidad que servir a la gente que en verdad lo necesita, y agradecen el apoyo de las personas que se unieron para donar ropa y llevar a cabo esta noble labor; agregaron que seguirán trabajando con la finalidad de apoyar a la población de Matehuala y sus comunidades.

Por otra parte, el pasado domingo por la tarde planeaban llevar a cabo un desfile con las candidatas a reina de las fiestas patrias de la Plaza de Armas, sin embargo, debido a las condiciones climáticas lo tuvieron que suspender.

Hasta al momento no han dicho cuál será la nueva fecha de este evento que están organizando; cabe hacer mención que este club se formó con personas que empezaron acudir a bailar cada domingo en la Plaza de Armas, con la finalidad de convivir y hacer labores altruistas.