Estado

Anuncian el cierre de calles en zona centro

Por Jesús Vázquez

Octubre 30, 2025 03:00 a.m.
A
Anuncian el cierre de calles en zona centro

Matehuala.- La dirección de Tránsito Municipal informó que habrá el cierre de la calle Colon, entre Miguel Hidalgo y Juárez en la zona centro, desde este miércoles hasta el próximo 2 de noviembre por la noche, ya que como cada año este lugar se instalarán puestos de flores con motivo del Día de Muertos. 

Cada año en la calle Colon se colocan puestos de flores y coronas, para que la personas que van a visitar los panteones compren y se las lleven a sus seres queridos. 

Se instalan comerciantes de diferentes puntos de la ciudad.

Además, también se llevará a cabo el cierre de la calle Juárez, desde Avenida del Fraile hasta la avenida Roble, y también la Fernando Amilpa, la Glorieta Fundadores, y Bulevar de Los Andes y Monte Alban, en la zona norte de la ciudad hasta el 3 de noviembre y en esta área se encuentra el Panteón Guadalupe, donde se espera la visita de miles de personas. 

También se cerrará la calle Aramberri, entre Francisco I. Madero y Julián de los Reyes del centro de la ciudad, en este lugar se encuentra el panteón Hidalgo, por lo que se pide a los vecinos de estas áreas tener paciencia, con el uso de rutas y vías alternas para llevar a cabo una vialidad adecuada. 

