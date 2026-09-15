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Anuncian jornada de vacunación antirrábica

Por Redacción

Septiembre 15, 2026 03:00 a.m.
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Anuncian jornada de vacunación antirrábica
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      CIUDAD VALLES.- Invitan a la semana de reforzamiento de vacunación antirrábica en la Huasteca Norte.

      Edwin Lárraga Sánchez, responsable del programa de Zoonosis de la Jurisdicción Sanitaria V dio a conocer que del lunes 21 al domingo 27 del presente habrá vacunación antirrábica para perros y gatos de 10 de la mañana a dos de la tarde en los Centros de Salud, en lugares públicos acostumbrados, como plazas y parques y en la misma instalación de la Jurisdicción Sanitaria V.

      Dijo que la vacuna es un refuerzo de la campaña que la Secretaría de Salud efectuó en marzo de este año y para nuevas crías que no cuenten con el biológico. En la anterior ocasión vacunaron 60 mil animales (45 mil perros y 15 mil gatos) y que en este refuerzo esperan inocular alrededor de 30 mil.Dijo que además de no ser una práctica recomendada, los ciudadanos no deben llevar otros animales que tengan como mascotas, como tejones, tlacuaches, mapaches o ardillas, ya que la vacuna no está diseñada sino para perros y gatos.

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