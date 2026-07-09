Aparece otro hoyanco en la calle Matamoros

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Matehuala.- Debido a las recientes lluvias que se han estado registrado en la región y las fugas de agua que hay sobre todo en el centro de la ciudad, debido a que las tuberías son muy antiguas, se hizo otro socavón en una de las calles principales de la ciudad, ahora fue en la de Matamoros casi esquina con Boulevard Carlos Lasso.

Los vecinos del lugar, al ver el hoyo en la calle Matamoros casi esquina con Boulevard Carlos Lasso, colocaron una llanta en el lugar para evitar que ocurriera un accidente, pues en esta calle pasan cientos de carros, ya que es una de las calles principales de la ciudad, pues es la vía de acceso a la carretera 57; también es un crucero para ir a varias colonias y a la carretera a Doctor Arroyo.

La noche del martes los vecinos de la calle Matamoros reportaron el problema del enorme socavón, pero antes de reportar el problema colocaron una llanta para evitar un accidente para los conductores de motos, bicicletas y carros, pues con la oscuridad no se vería, y después se comunicaron con las autoridades para reportar el problema.

Por la mañana del miércoles acudió personal de SAPSAM, al ver que se había hecho este socavón, al parecer por una fuga de agua, inmediatamente empezaron a trabajar para rehabilitar esta calle, ya que es una de las principales de la ciudad y se cerró por algunas horas para evitar algún problema.

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