Aparecen tortugas en calles de zona urbana

Matehuala.- Después de las lluvias que se han registrado en la región han estado apareciendo tortugas en diferentes puntos de la ciudad, los ciudadanos que las han visto en las calles las han rescatado para evitar que sufran algún accidente y sean atropelladas por los carros o atacadas por perros.

Por instinto natural las tortugas aparecen después de la lluvia para tomar agua, pues muchos animalitos de este tipo se encuentran enterrados durante la mayor parte del año, y aprovechan cuando llueve para salir, lamentablemente dado que la ciudad ya ha crecido mucho, esto ha provocado que haya aumentado también el número de carros y motos en la ciudad lo que representa un peligro para este tipo de animales.

Ciudadanos al ver las tortugas las rescatan y algunos han subido imágenes a redes sociales esperando que aparezcan sus dueños, y otras personas han decidido liberarlas en lugares retirados de la ciudad para evitar que sufran algún accidente, cabe hacer mención que hace varios años en Matehuala había varios estanques, donde habitaban las tortugas, pero con el paso del tiempo fueron destruidos y esos reptiles tienen una vida larga por lo que se entierran y cada que llueve empiezan a salir.

Estos animalitos son especies protegidas, por lo que está prohibida la venta de tortugas, sin embargo, lamentablemente mucha gente aprovecha esta época para capturarlas y ofrecerlas.

