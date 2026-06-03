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Aprueba Cabildo la Comisión que organizará la feria

Por Carmen Hernández

Junio 03, 2026 03:00 a.m.
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Aprueba Cabildo la Comisión que organizará la feria
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      RIOVERDE.- En reunión de Cabildo fue aprobada la Comisión Temporal Mixta para la organización de la feria que se desarrollará en el mes de noviembre. 

      La tarde de este martes se llevó a cabo la reunión de Cabildo, donde estuvieron ausentes los regidores Mariana Castillo y Salvador López.  El primer punto a tratar fue la cancelación, depuración y ajuste de saldos contables, provenientes de ejercicios anteriores del ejercicio 2019, el cual fue aprobado por mayoría. 

      Posteriormente se abordó la integración temporal mixta para la organización y administración de la Feria Regional, la fiesta de todos, la que estará encabezada por Karen Verástegui, Emilio Luis Padrón, Erika Castillo, Esteban Flores, Omar Morales, Isaías Rivera, entre otros.

      Al intervenir la regidora Dalila Castro solicitó que a la presidenta de la feria se le brindara un plazo de 30 días para que rindiera el informe. La integración del Comité de la Feria fue aprobada por mayoría de votos de los regidores. 

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