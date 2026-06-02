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Conmemoran el día mundial sin tabaco

Por Jesús Vázquez

Junio 02, 2026 03:00 a.m.
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Conmemoran el día mundial sin tabaco
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      Matehuala.- En la escuela secundaria Candelaria Sánchez Saldaña se llevó a cabo una feria de la salud para conmemorar el Día mundial sin tabaco y alertar a los estudiantes de esta institución sobre esta adicción que causa muchos problemas respiratorios.

      Bajo el lema "Desenmascaremos su atractivo: contrarrestemos la adicción al tabaco y la nicotina", esta actividad fue organizada por el Comité Municipal de Salud Mental y Adicciones (COMSA), con la finalidad de reducir el índice de jóvenes que consumen tabaco, pues en la actualidad hay muchos que fuman cigarros o los también llamados cigarrillos electrónicos o vapeadores.

      Ya sean cigarros de tabaco o vapeadores, ambos son muy dañinos para la salud a largo plazo, por lo que esta campaña de concientización para evitar que los jóvenes se hagan adictos a estos productos, pues lamentablemente por culpa de estas adicciones en la actualidad hay muchas personas con cáncer en los pulmones porque llevan muchos años fumando, y el problema es que también terminan enfermando a quienes están a su alrededor, convirtiéndolos en fumadores pasivos.

      En el evento participaron autoridades educativas, dependencias gubernamentales, instituciones educativas y organismos privados comprometidos con la promoción de estilos de vida saludables. Asimismo, el atleta máster Fer Almanza compartió su testimonio, destacando la importancia del deporte y los hábitos saludables para una mejor calidad de vida.

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