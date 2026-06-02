Programa de bacheo Ayuntamiento-Gobierno estatal
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CIUDAD VALLES.- Anuncia el alcalde una campaña de bacheo en la Chantol-Las Huertas con inversión bipartita.
Luego de que automovilistas que recorren la ruta descrita se han quejado de las condiciones deplorables en el camino, que conduce a poblados del noroeste del municipio, el alcalde Medina Salazar dijo haber acordado con el Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona un plan de rehabilitación y de bacheo en el que el Ayuntamiento pondrá el material y el Gobierno del Estado la maquinaria.
Este es un plan de bacheo que antecederá a otras que se llevarían a cabo en el municipio en las próximas semanas.
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