Programa de bacheo Ayuntamiento-Gobierno estatal

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CIUDAD VALLES.- Anuncia el alcalde una campaña de bacheo en la Chantol-Las Huertas con inversión bipartita.

Luego de que automovilistas que recorren la ruta descrita se han quejado de las condiciones deplorables en el camino, que conduce a poblados del noroeste del municipio, el alcalde Medina Salazar dijo haber acordado con el Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona un plan de rehabilitación y de bacheo en el que el Ayuntamiento pondrá el material y el Gobierno del Estado la maquinaria.

Este es un plan de bacheo que antecederá a otras que se llevarían a cabo en el municipio en las próximas semanas.