Enjambre de abejas atacan a un caballo
El animal no sufrió lesiones de consideración
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Ciudad Fernández.- Enjambre de abejas atacan un equino dejándole múltiples picaduras, los hechos se suscitaron, el equino tuvo que ser atendido por un veterinario en el Ejido del Refugio.
El comandante del cuerpo de bomberos Jorge Armando Ruiz Barragán, dio a conocer que a las 12 del día se recibió una llamada de auxilio por un ataque de abejas en la Privada de Alvarado, por lo que de inmediato se desplazaron a bordo de la unidad M 3 y 2 con varios elementos.
Señaló que el enjambre estaba en estado de calma, pero los propietarios de los animales manifestaron que los equinos sufrieron picaduras.
Señaló que al revisar el predio se percataron que se realizaba una actividad de apicultura y por ende hubo una dispersión de colmenas, provocando una situación de riesgo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Hizo hincapié que un equino resultó con picaduras, por lo que tuvo que ser revisado por un veterinario, lo que no le generó problemas mayores.
no te pierdas estas noticias
Paciente, a punto de golpear a médico
Carmen Hernández
Meses esperando que le realicen una cirugía en su mano, que tiene fracturada
Baja el robo hormiga en las zonas agrícolas
Carmen Hernández
Se tiene establecido un operativo de vigilancia