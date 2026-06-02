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Fiesta de La Trinidad termina en tragedia

Por Redacción

Junio 02, 2026 03:00 a.m.
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Fiesta de La Trinidad termina en tragedia
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      CEDRAL.- La fiesta patronal de la Santísima Trinidad en la comunidad de El Blanco, perteneciente al municipio de Cedral, terminó en tragedia, donde una persona del sexo masculino perdió la vida, luego de que se registrara una riña y uno de los involucrados sacara un arma de fuego y disparara contra sus contrincantes.

      Los hechos se ocurrieron cuando personas con gran fe y alegría realizaban la fiesta patronal de la Santísima Trinidad. 

      Hubo cabalgatas, peregrinaciones, música, la cual finalmente terminó manchada de sangre, pues un par de personas del sexo masculino, que ya tenían problemas entre sí, se encontraron en la fiesta y comenzaron a reñir.

      Todos los asistentes se alarmaron al ver que uno de los hombres que discutía sacó un arma de fuego y disparó contra su contrincante, dejándolo gravemente herido. 

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      El presunto responsable aprovechó el pánico de la gente y la falta de elementos policiacos en la fiesta para huir.

      Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja, pero el hombre herido ya no presentaba signos vitales, por lo que se pidió apoyo a las corporaciones policiacas y peritos para que realizaran el levantamiento del cuerpo e iniciaran las investigaciones.

      Por otra parte, ciudadanos de Cedral piden mayor seguridad en el municipio y sus comunidades, pues consideran que si estuvieran presentes corporaciones de seguridad en esta fiesta patronal, se pudo haber evitado esta tragedia. 

      Señalaron que es un tema en el que el actual gobierno municipal ha dejado de trabajar.

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