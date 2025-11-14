logo pulso
Estado

Arde basurero de Tancanhuitz

Bomberos lograron controlar el siniestro, luego de varias horas

Por Redacción

Noviembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- Prenden fuego al basurero intermunicipal ubicado en Tancanhuitz, apoyaron bomberos de Axtla en las labores para apagar el fuego. Ayer por la mañana, temprano hubo una notificación de usuarios de redes sociales sobre salida de humo de las dunas de desechos del confinamiento al que cinco municipios mandan sus desechos y que podría estar recibiendo alrededor de 150 toneladas diarias de desechos.

Para poder hacer el combate de las llamas y detener la polución producida por el fuego, primero respondieron los bomberos de Axtla de Terrazas y los similares de Valles fueron a dar a ese lugar. Para poco después de mediodía quedó controlado el fuego en el relleno que da servicio a Tancanhuitz, Axtla de Terrazas, Huehuetlán, Aquismón y Xilitla.

