Concluye con éxito el Automotive Connection

Con más de mil negociaciones, concluyó este jueves el primer Automotive Connection Potosí, foro de negocios de la industria automotriz que en su segunda edición, en un evento mucho más grande, se desarrollará el 11 y 12 de noviembre de 2026.

Ricardo Vivero, presidente del Clúster Industrial, recordó que al final consiguieron trabajar con 65 expositores de productos, de servicios y de componentes que ayudarían a los propietarios de las empresas a tomar decisiones de encuentro y amarre de negocios, lo que derivó en 1 mil 400 citas, que derivaron en una serie de acuerdos que llevan trazabilidad, lo que obliga a seguir trabajando en la iniciativa.

Luis Alberto González Olvera, director del Cluster Automotriz, explicó que el evento fue exitoso en el sentido de que permitió generar amarres para una proveeduría local fortalecida, y así se demostró con la serie de negocios cerrados, que permitieron conectar nuevas empresas a nuevos proveedores.

Jesús Salvador González Martínez, titular de la Sedeco de Gobierno del Estado, aseguró que ya hay un antes y un después del primer Automotive Connection Potosí, porque algunos empresarios no se conocían y mucho menos el tipo de productos que generaban para la industria y ahora ya será posible que refuercen los canales de proveeduría.

Añadió que los participantes se fueron satisfechos del encuentro de negocios, porque cerraron los pendientes que comenzaban a necesitar en diversas áreas de la industria.

Aseguró que promoverán más eventos como el que concluyó este jueves, y por lo pronto viene el refuerzo del Automotive Connection Potosí, que el 11 y 12 de noviembre de 2026, ofrecerá otras alternativas y ampliará el espectro de oferentes de autopartes para la industria automotriz.