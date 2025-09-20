Con simulacros recuerdan temblor que sacudió al país

CIUDAD VALLES.- Personal de Protección Civil Municipal llevó a cabo simulacros de emergencia en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el Cereso, dos escuelas secundarias y una dependencia de Gobierno, para recordar los temblores que sacudieron al país y dejaron millones de pérdidas materiales y de vidas humanas.

El director de esta dependencia, Miguel Ángel Sánchez Hernández explicó que en la propuesta de Protección Civil de la Federación se planteaba la hipótesis del temblor y aunque se le replicó que aquí en la zona no hay de estos fenómenos, refirió que en un futuro podría ocurrir algo así, ya que han sido registrados temblores en El Naranjo, Tamasopo o zonas muy cercanas a Valles.

Dentro de los simulacros, visitaron el Cereso, la UASLP, las secundarias 5 y 6 y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recuersos Hidráulicos, mencionando que las empresas dueñas de supermercados esta vez no se sumaron al simulacro general.